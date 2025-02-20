Власти Ямала объяснили «смягчение» требований по выплатам для почётных граждан

Власти Ямала разъяснили новый порядок выплат жителям, которые имеют звание «Почётный гражданин ЯНАО». Речь идёт о поправках, которые приняты сегодня: теперь в законе указана актуальная сумма выплат с учётом индексации, кроме того, выплаты будут получать и те, кто работает. Раньше они предоставлялись только тем, кто не трудоустроен.

Как уточнили в департаменте соцзащиты Ямала, многие из тех, кто удостоен награды, до сих пор трудятся на благо региона. Среди них есть, например, врачи и учителя.

«В год героев мы чтим ямальцев, которые продолжают развивать регион. Поэтому было принято решение предоставлять выплату за почётное звание и тем, кто ныне трудится на благо округа, воспитывая подрастающее поколение, сохраняя традиции коренных народов Севера», – пояснила директор окружного департамента социальной защиты населения Оксана Медынская, которую цитируют в пресс-службе.

Среди почётных ямальцев, которые работают в социальной сфере, называют основателя тундровой школы Анну Неркаги, этнографа Людмилу Липатову, директора школы в Губкинском Тамару Полякову, председателя окружной ассоциации ветеранов боевых действий, руководителя ДЮЦ «Альфа» в Надыме Николая Коробова.

В числе почётных граждан есть и политики: экс-глава округа Дмитрий Кобылкин, ещё один бывший губернатор Ямала Юрий Неёлов, экс-председатель ЗС ЯНАО Сергей Харючи, бывший председатель думы Салехарда Александр Спирин и другие. Не все из них получают положенные ежемесячные выплаты. Некоторые политики отказались от них, уточнил собеседник в правительстве региона.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube