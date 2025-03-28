Директор «Ямалавтодора» арестован

В ЯНАО следователями СКР задержан руководитель акционерного общества с долей государственного участия «Ямалавтодор» Давид Сарашвили. Он обвиняется в совершении преступления,предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере).

Предварительно установлено, что в период с сентября по декабрь 2024 года генеральный директор общества, используя аффилированное ему юридическое лицо, систематически привлекал подрядную организацию для выполнения строительных работ по завышенной стоимости. В результате преступных действий, фигурант уголовного дела присвоил себе денежные средства в размере в особо крупном размере, рассказали «Новосу Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Дома у Сарашвили и по месту его службы проведены обыски, в ходе которых изъяты интересующая следствие документация и иные доказательства.

Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение, по ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Салехард, Елена Васильева

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