Дорогу Сургут-Салехард ремонтировала фирма брата жены директора «Ямалавтодора»

Прокуратура Ямала раскрыла подробности уголовных дел в отношении директора «Ямалавтодора» Давида Сарашвили. Как сообщает ведомство, он заключал договоры подряда с фирмой брата своей жены – «Альфастрой». Именно она, очевидно, является аффилированной конторой, о которой ранее сообщали следователи.

«В ходе выполнения государственных контрактов по ремонту и содержанию автомобильной дороги Сургут-Салехард гендиректор привлёк в качестве субподрядчика ООО «Альфастрой», учредителем и руководителем которого является родной брат его супруги», – рассказали в прокуратуре Ямала.

В условиях конфликта интересов организации заключили семь договоров на общую сумму более 111 млн рублей, в том числе по завышенной стоимости.

Прокуратура округа внесла представление заместителю губернатора ЯНАО – председателю Совета директоров АО «Ямалавтодор», по результатам рассмотрения которого Давид Сарашвили уволен в связи с утратой доверия.

Ранее силовики сообщали о возбуждении двух уголовных дел в отношении г-на Сарашвили квалификацией «присвоение». Он, по версии Следкома, систематически привлекал подрядную организацию для выполнения строительных работ по завышенной стоимости, кроме того, он, как полагает следствие, заключил заведомо невыгодный контракт на поставку щебня для ремонта дороги Лабытнанги – Харп.

Более того, следователи выяснили, что задержанный директор «Ямалавтодора» Давид Сарашвили скрыл наличие гражданства Грузии.

Салехард, Наталья Ефремова

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