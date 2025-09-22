ФСБ сообщило о новых делах в отношении экс-директора «Ямалавтодора»

Тюменское управление ФСБ сообщило о новых уголовных делах в отношении экс-директора «Ямалавтодора» Давида Сарашвили. В официальном релизе силовиков нет фамилии фигуранта. Но агентство «Новый День» располагает сведениями о том, что это именно г-н Сарашвили.

«Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области собраны материалы, послужившие основанием для возбуждения новых уголовных дел по факту хищения и легализации денежных средств в особо крупном размере, в отношении бывшего генерального директора, ранее задержанного по подозрению в получении взятки, а также хищении денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, подозреваемый в период с июня по август 2024 года, используя аффилированное ему юридическое лицо, систематически привлекал подрядную организацию для выполнения строительных работ по завышенной стоимости», – рассказали в управлении.

Там сообщили, что возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере), а также по 4.4 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств в особо крупном размере).

Подробности о том, как именно легализовал директор средства, пока не раскрыты.

Ранее силовики уже сообщали, что г-н Сарашвили заключал договоры подряда с фирмой брата своей жены – «Альфастрой». В условиях конфликта интересов организации заключили семь договоров на общую сумму более 111 млн рублей, в том числе по завышенной стоимости.

Ещё одно уголовное дело связано с поставкой щебня – глава «Ямалавтодора», используя аффилированное ему юридическое лицо, заключил заведомо невыгодный контракт на поставку щебня для проведения ремонтных работ на участке автомобильной дороги по направлению Лабытнанги – Харп.

Силовики нашли у г-на Сарашвили грузинский паспорт.

Салехард, Наталья Ефремова

