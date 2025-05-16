На «дорожного короля» Ямала завели еще одно уголовное дело

Генеральный директ «Ямалавтодора» Давид Сарашвили, задержанный в конце марта этого года, стал фигурантом еще одного уголовного дела. Как сообщает СКР по ЯНАО, речь идет о ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере).

По версии следствия, в июне 2024 года генеральный директор акционерного общества «Ямалавтодор» Сарашвили, используя аффилированное ему юридическое лицо, заключил заведомо невыгодный контракт на поставку щебня для проведения ремонтных работ на участке автомобильной дороги по направлению Лабытнанги – Харп.

В последующем, с целью хищения вверенных ему денежных средств, фигурант заключил между возглавляемым акционерным обществом и аффилированным юридическим лицом договор на поставку щебня на сумму 6 млн. рублей, завысив фактическую стоимость приобретенного щебня на 2 848 000 рублей.

Похищенные денежные средства в размере 2 848 000 рублей генеральный директор присвоил себе и распорядился по своему личному усмотрению.

В ходе расследования уголовного дела следователи СК России продолжают устанавливать новые обстоятельства совершенных фигурантом уголовного дела преступлений и иных лиц, причастных к их совершению.

Напомним, что задержан Сарашвили был 28 марта этого года.

Он уже обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере).

Предварительно установлено, что в период с сентября по декабрь 2024 года генеральный директор общества, используя аффилированное ему юридическое лицо, систематически привлекал подрядную организацию для выполнения строительных работ по завышенной стоимости. В результате преступных действий, фигурант уголовного дела присвоил себе денежные средства в размере в особо крупном размере, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Дома у Сарашвили и по месту его службы были проведены обыски, в ходе которых были изъяты интересующая следствие документация и иные доказательства.

В ходе разработки дела Сарашвили силовмки нашли у него грузинский паспорт.

Салехард, Елена Васильева

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