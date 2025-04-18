Директор «Ямалавтодора» Сарашвили скрывал грузинский паспорт

Следователи выяснили, что задержанный директор «Ямалавтодора» Давид Сарашвили скрыл наличие гражданства Грузии. Это является уголовным преступлением, поэтому силовики возбудили в отношении него дело по соответствующей статье (ст. 330.2 УК РФ – неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства).

«По версии следствия, в период с марта 2021 года по декабрь 2022 года фигурант уголовного дела, имеющий паспорт иностранного государства, в нарушение действующего законодательства в сфере миграции, скрыл от компетентных органов наличие у него подданства иного государства и право проживания в нём» – сообщают в Следкоме Ямала, не называя имя и фамилию фигуранта дела, а также государство, паспорт которого имеется у Сарашвили. Агентству «Новый День» эти данные стали известны из собственных источников.

Ранее в отношении г-на Сарашвили возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере).

Салехард, Наталья Ефремова

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