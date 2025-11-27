Экс-директора «Ямалавтодора» скоро начнут судить

Силовики закончили расследование уголовного дела в отношении экс-главы «Ямалавтодора» Давида Сарашвили. Его обвиняют сразу в трёх преступлениях, одно из которых связано с тем, что он скрывал грузинский паспорт. Г-н Сарашвили, по данным следствия, смог похитить 29 млн рублей только лишь на закупках стройматериалов для дороги Лабытнанги-Харп.

«С апреля по сентябрь 2024 года обвиняемый, используя аффилированное ему юридическое лицо, систематически заключал невыгодные контракты с различными подрядными организациями на поставку материалов для строительства автомобильной дороги «Лабытнанги – Харп» по завышенной стоимости. С целью легализации денежных средств он приобрёл в интересах подконтрольной организации строительную технику стоимостью более 16 млн рублей. Кроме того, с марта 2021 года по апрель 2025 года фигурант, имея паспорт иностранного государства, скрыл от компетентных органов наличие у него подданства и право проживания иного государства», – напоминают фабулу дела в Следкоме Ямала.

Суд наложил арест на имущество г-на Сарашвили, добытое преступным путём, общей стоимостью более 56 млн рублей. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Квалификация дел – ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретёнными в результате совершённого им преступления, в целях придания правомерного вида владению имуществом, в особо крупном размере) и ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве).

Салехард, Наталья Ефремова

