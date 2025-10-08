Арестовано имущество бывшего директора «Ямалавтодора». И сам он тоже

Следственный комитет сообщает – арестовано имущество задержанного ранее бывшего директора «Ямалавтодора» Давида Сарашвили.

Как ранее писал «Новый День», экс-директор «Ямалавтодора» Давид Сарашвили был задержан по подозрению в коррупции. Как сообщили в прокуратуре Ямала, он заключал договоры подряда с фирмой брата своей жены – «Альфастрой». Цена на некоторые работы и материалы, по версии следствия, была завышена. Более того, следователи выяснили, что задержанный директор «Ямалавтодора» Давид Сарашвили скрыл наличие гражданства Грузии.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, на сегодняшний день следствие установило, что в период с декабря 2023 года по апрель 2025 года обвиняемый, завысив стоимость материалов в рамках государственного контракта по ремонту автомобильной дороги Лабытнанги-Харп, присвоил денежные средства коммерческой организации на сумму более 29 млн. рублей, используя для этого аффилированное ему юридическое лицо, фактическое руководство которым осуществлял сам. Похищенными денежными средствами фигурант распорядился путем увеличения баланса подконтрольной фирмы, приобретя специальную строительную технику. Кроме того, на эти деньги Сарашвили купил дорогую машину своей бывшей жене.

«В целях обеспечения возмещения материального ущерба, причиненного в результате совершенных преступлений, следователями приняты меры к установлению имущественного положения обвиняемого и нахождения похищенных денежных средств. По результатам принятых мер, следователями по решению суда наложен арест на имущество, добытое преступным путем – специальную строительную технику и дорогостоящий автомобиль, общей стоимостью более 56 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается», – пояснили в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

