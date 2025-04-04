Глава Ямальского района назвал ситуацию с пастбищами для оленей критической

Критической назвал ситуацию с пастбищами для оленей глава Ямальского района Андрей Кугаевский в ходе своего прямого эфира, который прошел накануне.

«Сегодня состояние пастбищ критическое. Когда ехал на прямой эфир, мне отправили фотографию оленеводы – (на пастбище) 4,5% корка льда. Правда, есть проталины. Но насколько большое поголовье можно содержать на этих проталинах и насколько высокая там кормовая база – очень большой вопрос. Я пока не характеризую ситуацию как чрезвычайную, но она достаточно уже напряженная. Уже полтора месяца в Сеяхе мы действуем с помощью превентивных мер: порядка 80 тонн комбикорма безвозмездно мы раздадим нашим оленеводам для поддержания хотя бы транспортного стада, того поголовья, которое ещё можно поддерживать комбикормом. Но не каждый умеет работать с комбикормом», – отметил Андрей Кугаевский.

По его словам, ситуацию с кормовой базой на юге полуострова регулируют касланием. «Мы придержали стада, которые находятся на надымской стороне, с перевалкой. Там более благоприятные условия по снегу, чем на полуострове. Ждём потепления, чтобы люди начали переваливать на свои традиционные пастбища весеннего отёла. Надеемся, что правильным перемещением животных мы избежим падежа», – отметил глава района.

По его словам, текущая ситуация отличается от 2020 года – тогда все было еще хуже, потому что на пастбищах все было покрыто льдом, проталин не было, и олени вообще не могли добывать себе ягель.

Напомним, что в январе в Надымском районе произошел падеж 31 оленя. На место выезжала специальная комиссия, которая установила, что животные погибли из-за недостатка кормовой базы. Лед на пастбище мешал молодняку добывать ягель.

Салехард, Елена Васильева

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