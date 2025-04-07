600 туристов в выходные покорили ямальскую гору Рай-Из

Порядка 600 туристов с Ямала, а также из Москвы и Московской области, Екатеринбурга, Тюмени, Кирова и Асбеста присоединились к массовому восхождению на гору Рай-Из в минувшие выходные. Для доставки всех участников спортивного мероприятия «Движение вверх» к подножию горы было совершено 55 рейсов на вездеходах, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации ЯНАО.

Любители гор уверенно преодолели семикилометровый маршрут, взойдя на высоту 868 метров и посетив некогда самую высокую точку метеонаблюдений на Ямале – метеостанцию «Рай-Из», которая сегодня служит туристическим приютом. Приоритетом организаторов было обеспечение безопасности: группу сопровождали 32 опытных инструктора и девять сотрудников «Ямалспаса».

Перед началом восхождения все участники прошли обязательный инструктаж по технике безопасности и разминку, которую провел мастер спорта России, многократный победитель первенства России, член спортивной сборной команды страны по стрельбе из лука Марк Рогов. Кроме того, в этом году в восхождении принял участие исполнительный директор Федерации альпинизма России (ФАР) Олег Соломенцев.

«Рад видеть, что на Ямале такие мероприятия привлекают все больше энтузиастов. Горные вершины учат нас стойкости и взаимопомощи. Особенно приятно видеть, как в восхождении участвуют подростки, открывающие для себя мир альпинизма. Ведь это не просто спорт, а философия жизни, возможность проверить себя и обрести настоящую силу духа», – подчеркнул он.

Напомним, что восхождение на Рай-Из «Движение вверх» проводится с 2018 года. В этом году участники, по традиции, стали свидетелями церемонии бракосочетания у подножия горы. Атмосферу праздника дополнили выступления местных творческих коллективов, также всех ждал гастрономический сюрприз – для покорителей Рай-Иза сварили около 150 литров ухи из северной рыбы, заварили столько же бодрящего Иван-чая и приготовили порядка 250 литров безалкогольного глинтвейна.

Салехард, Елена Васильева

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