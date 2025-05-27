Праймериз ЕР на Ямале обозначили имена новых депутатов

Предварительное голосование «Единой России» на Ямале высветило имена новых политиков, которые должны «освежить» Заксобрание осенью. Среди них – врач, чиновник и молодёжный лидер.

Праймериз «ЕР» на Ямале, как и в других регионах, должны показать партии, кого следует выдвигать на предстоящих выборах. В данном случае мы говорим о кампании в окружную думу. На сайте ПГ обнародованы результаты предварительного голосования. В ЗС ЯНАО 22 депутата – половина избрана по спискам, половина – по одномандатным округам. Все одномандатники, работающие в этом созыве, были выдвинуты единороссами. «Оппозиции» удалось в прошлый созыв пройти только по спискам. У них 4 места (один – СР, два – ЛДПР и 1 – КПРФ).

Предположим, что в этом созыве такая расстановка сохранится.

Кандидаты в одномандатники, которые набрали наибольшее число голосов

Список действующих депутатов, которые смогут продолжить работу в ЗС

Алексей Денисов – врач акушер-гинеколог ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»;

Сергей Ямкин – председатель ЗС ЯНАО;

Игорь Герелишин – начальник Медико-санитарной части ООО «Газпром добыча Надым»;

Виктор Казарин – зампред ЗС ЯНАО.

Новые политики, которых партия по итогам праймериз должна выдвинуть в думу

Андрей Кугаевский – глава Ямальского района. Сейчас одномандатником в этом районе является Эдуард Яунгад. Он планирует выдвигаться в этом году, но по спискам. Очевидна рокировка. Кугаевский, по словам собеседника в правиельстве, будет заниматься вопросами и проблемами коренных жителей Севера. Он уже давно включен в эту работу – участвует в окружных совещаниях, ведёт переговоры с ненцами и селькупами, занимается острыми проблемами. Но в статусе депутата у него будет больше полномочий, чем у главы района. Разумеется, это влечёт смену главы в Ямальском районе.

Максим Солодов – депутат думы Ноябрьска, директор местного телевидения «Миг». Он займёт место чиновницы из Ноябрьска Надежды Гудковой, у которой мошенники, по сообщениям СМИ, украли 33 млн рублей.

Тимур Сулейменов – председатель реготделения движения детей и молодёжи «Движение первых». Его выдвижение собеседники в правительстве объясняют тем, что молодёжь в лице г-на Сулейменова получит голос в окружном ЗС. Сулейменов сменит Светлану Каменскую. Сотрудница «Газпромнефти» заходила в ЗС как спикер думы Муравленко в 2018 году. За многие годы её работы в окружном Заксобрании о ней почти ничего не было слышно.

Евгений Евсеев – главврач Тарко-Салинской центральнаой райбольницы. Он сменит технического директора АО «Арктикгаз» Степанова в думе. Кандидатуру Евсеева собеседник объясняет высоким рейтингом врачей и доверием со стороны населения. Он точно сможет получить поддержку в своём одномандатном округе.

Представительство ТЭК

Ранее в Заксобрание Ямала принято было выдвигать глав нефтегазовых предприятий округа. Если посмотреть на участников праймериз-2025, становится понятно, что уровень «нефтегазовых генералов» снижается. Сначала это связывали с тем, что руководители крупных компаний ТЭК не хотят показывать свои доходы – обычно они были настолько большими, что шокировали жителей. Но сейчас доходы скрыты, а «нефтегазовых генералов» всё равно не будет.

В Новом Уренгое в ЗС планируется выдвинуться в качестве одномандатника заместитель гендиректора ООО «Газпром добыча Ямбург» Алексей Агеев. Сейчас мандат у бывшего руководителя этого предприятия Олега Арно.

Ещё один новоуренгойский промышленник, желающий получить место в новом созыве – Алексей Скурихин – заместитель гендиректора ООО «АЧИМГАЗ». А сейчас мандат у представителя другой компании – заместителя гендиректора «Газпром добыча Уренгой» Игоря Игнатова.

Ещё один мандат – в Ноябрьске – планируют отдать представителю «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Николаю Шестопалову. Должность его звучит как руководитель направления по взаимодействию с госорганами и органами надзора, президент спорторганизации «Нефтяник Ямала». Сейчас мандат у Виктора Гордиенко – бывшего главврача станции «скорой» в Ноябрьске.

Кандидаты, которые могут пойти по спискам (региональные группы)

Тергруппа 1, Салехард. Здесь победу одержал Вадим Кугаевский – спикер думы Салехарда. Полагаем, если расстановка сил в ЗС сохранится, он мандат не получит – здесь пройдёт оппозиция.

Тергруппа 2, Лабытнанги. Наибольшее число голосов набрала мэр Лабытнанги Марина Трескова. На втором месте – глава Приуральского района, который присоединяют к Лабытнанги – Иван Сакал. В регионе обсуждается вариант, при котором Трескова передаёт мандат Сакалу. Но для начала ей придётся провести кампанию и избраться, если она не откажется от этого на этапе выдвижения.

Тергруппа 3, Тазовская. Первое место по итогам ПГ – у главы района Виктора Югая. На втором месте – действующий депутат Эдуард Яунгад. Югай навряд ли планирует стать депутатом, так что выдвигаться, очевидно, намерен г-н Яунгад.

Тергруппа 4, Надым. Тут победитель – врач медпрофилактики Сергей Токарев. Можно было бы предположить, что он пойдёт в думу, но на втором месте действующий депутат Наталия Фиголь. Если ей не передадут мандат, то выйдет, что она зря участвовала в выборах и была несогласованным кандидатом, либо кандидатом для подстраховки, во что верится с трудом.

Тергруппа 5, Новый Уренгой. Тут победитель – глава местной думы Полина Шумова. На втором месте – директор волейбольного клуба «Факел», который активно поддерживает губернатор Дмитрий Артюхов – Николай Капранов. Но есть вероятность, что из этой тергруппы никто в ЗС не пройдёт и мандат отдадут оппозиции.

Тергруппа 6. Новый Уренгой. Победителем стал Алексей Ситников – вице-спикер ЗС ЯНАО. На втором месте замдиректора Депспорта Алексей Щелконогов. Вероятно, именно Ситников и выдвинется на выборах. А вот осенью он планирует перейти в Совет Федерации. Это значит, что если список составят также, как на праймериз, и вторым в нём будет г-н Щелконогов, то он и может получить мандат после перехода вице-спикера на новое место работы.

Тергруппа 7, Ноябрьск. Тут выиграла праймериз спикер местной думы Алла Умецкая. На втором месте чиновница Елена Радионова. Вероятно, кто-то из них будет в списках на выборах. Но мы также полагаем, что это место достанется оппозиции и в новый созыв ни г-жа Умецкая, ни г-жа Радионова не пройдут.

Тергруппа 8, Ноябрьск. Здесь победитель – сенатор Владимир Пушкарёв. На втором месте участник СВО Игорь Пронин. Если эта тергруппа сохранится в таком составе и наберёт хорошее число голосов на выборах, а Пушкарёв снова будет назначен в СФ, то мандат может получить г-н Пронин.

Тергруппа 9, Муравленко. Победитель – Максим Заболотских, директор школы и местный депутат. Но по нашим подсчётам это место тоже отдадут оппозиции.

Тергруппа 10, Губкинская. Тут на первом месте глава местной думы Ольга Пескова. На втором – действующий депутат ЗС Анастасия Казанцева. Вероятно, г-жа Казанцева и планирует получить мандат.

Тергрупа 11, Пуровская. Тут в праймериз участвовал сам глава города – Кирилл Трапезников, они попал на первое место. Видимо, чтобы точно получить поддержку населения на праймериз и на выборах. Потому что на втором месте в этой тергруппе – замгубернатора ЯНАО Татьяна Бучкова. Именно она и должна в итоге стать депутатом. Таким образом здесь тоже будет, вероятно, реализован сценарий передачи мандата.

Салехард, Наталья Ефремова

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