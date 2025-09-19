Шесть единоросов попадают в Заксобрание Ямала благодаря отказу их коллег от мандата

Избирком озвучил новый состав Заксобрания Ямала. В том числе опубликован документ о передаче вакантных мандатов кандидатов «Единой России» – то есть часть избранных кандидатов от «ЕР» отказались от своего права представлять интересы ямальцев. Их мандат передали другим единоросам-списочникам.

Согласно документов Избиркома ЯНАО, от мандатов отказались возглавляющие терсписки представители «ЕР»: глава Лабытнанги Марина Трескова, глава Пуровского района Кирилл Трапезников, глава Тазовского района Виктор Югай, спикер думы Губкинского Ольга Пескова, врач-профилактолог Сергей Токарев, Владимир Пушкарёв – сенатор.

Именно благодаря отказу этих людей от победы в новый созыв ЗС попадают глава Приуральского района Иван Сакал (его район присоединяется к Лабытнанги в этом году), Эдуард Яунгад (депутат прежнего созыва на постоянной основе), Наталия Фиголь (депутат прежнего созыва, экс-заместитель губернатора ЯНАО), Игорь Пронин (участник СВО), Анастасия Казанцева (партфункционер, депутат прежнего созыва на постоянной основе), Татьяна Бучкова (заместитель губернатора Ямала).

Одномандатниками от «Единой России» станут:

Сергей Ямкин (депутат прежнего созыва на постоянной основе),

Алексей Ситников (депутат прежнего созыва на постоянной основе, экс-заместитель губернатора Ямала),

Алексей Денисов (врач),

Андрей Кугаевский (глава Ямальского района),

Игорь Герелишин (медик «Газпром добыча Надым»),

Алексей Агеев (заместитель гендиректора ООО «Газпром добыча Ямбург»),

Максим Солодов (журналист ТРК «Миг»),

Алексей Скурихин (заместитель гендиректора ООО «АЧИМГАЗ»),

Николай Шестопалов (руководитель направления по взаимодействию с госорганами и органами надзора, президент спорторганизации «Нефтяник Ямала»),

Тимур Сулейменов (председатель реготделения движения детей и молодёжи «Движение первых»),

Виктор Казарин (депутат прежнего созыва на постоянной основе),

Евгений Евсеев (главврач Тарко-Салинской центральной райбольницы).

КПРФ

Депутатом-коммунистом в новом созыве ЗС останется Елена Кукушкина (депутат прежнего созыва ЗС на постоянной основе).

ЛДПР

Андрей Кузнецов (консультант депутатской фракции ЗС ЯНАО),

Денис Садовников (депутат прежнего созыва на постоянной основе).

Справедливая Россия

Справороссом в новом созыве ЗС останется Максим Лазарев (депутат прежнего созыва ЗС на постоянной основе).

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube