Губернатор вернулся из тундры и поделился впечатлениями

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вернулся и короткого путешествия в тундру и поделился своим восторгом от увиденного и пережитого в своих социальных сетях.

«Провёл два дня в стойбище оленеводов Озеловых и Артеевых. Удалось зарядиться энергией нашей северной земли. Смена темпа с городского на тундровый, погружение в вековую мудрость ямальских кочевников всегда дает возможность шире наблюдать за самыми разными проблемами и вариантами их решений у нас на Ямале…Благодарю наших кочевников за душевный прием. Поездку запомню, как и Михаил Снейп для которого два дня в тундре стали настоящим приключением. Гостеприимный Ямал удивляется снова и снова – в его бескрайних просторах каждый обретает что-то свое», – написал Артюхов в своим тг-канале и анонсировал, что будет делиться своими впечатлениями от ямальской тунды в следующих постах.

Напомним, что Артюхов отправился в летнюю командировку в тундру в длинные июньские выходные. В поездке его сопровождал блогер Михаил Снейп.

Летнюю поездку в тундру губернатор Дмитрий Артюхов первый раз совершил в 2022 году. И с этого времени выезды стали ежегодными.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube