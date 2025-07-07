Депутат-коммунист Ямала Кукушкина выдвинулась на выборы в Заксобрание

Партия КПРФ выдвинула кандидатов в Заксобрание округа. Избирком принял фамилии претендентов на мандат по единому округу и по одномандатным округам.

Среди кандидатов – действующий депутат ЗС – коммунист Елена Кукушкина. Она на выборы идёт как одномандатник по ноябрьскому округу № 8. От единороссов здесь по итогам праймериз должны выдвинуться сенатор Владимир Пушкарёв и следующий за ним в списке участник СВО Игорь Пронин. И, скорее всего, все одномандатники от ЕР попадут в думу, так что коммунистам следует рассчитывать на прохождение по спискам. Елена Кукушкина выдвинута и по единому округу в тергруппе №7 – это тоже Ноябрьск, но другая его часть.

Одномандатники

Одномандтниками от КПРФ на выборах-2025 также стали Александр Ламдо (Салехард), Елизавета Пяк (Лабытнанги), Марина Хоротэтто (Тазовский), Евгений Щитиков (Новоуренгойский), Алибек Джабуев (Новоуренгойский), Роман Мусалов (Ноябрьский), Олег Пономарев (Пуровский).

Списочники

Людмила Журавлева возглавляет салехардский терсписок.

Елизавета Пяк – лабытнангская тергруппа.

Александр Ламдо – тазовская группа.

Иван Левченко – надымская группа.

Евгений Щитиков – новоуренгойская группа.

Алибек Джабуев – вторая новоуренгойская тергруппа.

Елена Кукушкина – ноябрьская группа

Ефрат Рамазанов – вторая ноябрьская группа.

Салехард, Наталья Ефремова

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