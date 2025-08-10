Кандидатов на выборах в Заксо Ямала лишилсь КПРФ и ЛДПР

С выборов в Заксобрание ЯНАО снялись кандидаты от КПРФ И ЛДПР. По две фамилии от каждой партии вычеркнут из списков. Об этом сообщается в решениях Избиркома ЯНАО.

Коммунисты потеряли сотрудницу «Надымгоравтодор» Дилрабо Малыш (Надымская тергруппа, в ней г-жа Малыш идёт под номером два) и сотрудника «Газпром переработка» Никиту Ткачёва (Новоуренгойская тергруппа, г-н Ткачёв в ней был третьим).

Либерал-демократы лишились самозанятой Анны Сигаевой из ноябрського терсписка (была там второй) и начальник отдела информационной безопасности Муравленковской больницы Ивана Алексеева (другая ноябрьская тергруппа).

Все четыре кандидата сами пожелали прекратить участие в выборах.

Ранее из кампании по собственному желанию выбыли пять справороссов. О первых двух выбывших в партии сообщили, что они решили уехать в отпуск. О причинах снятия остальных кандидатов ничего не известно.

Салехард, Наталья Ефремова

