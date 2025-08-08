Пятый эсэр снялся с выборов в Заксобрание Ямала в разгар кампании

Пятый кандидат от партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду» снялся с выборов в Заксобрание ЯНАО. Это Инна Поленова, списочник партии в тергуппе по Салехарду. Согласно данных Избиркома, она является помощником депутата ЗС (очевидно, главы реготделения партии Максима Лазарева – он единственный предствитель партии в окружной думе Ямала).

В решении Избиркома говорится, что основанием для исключения г-жи Поленовой из списка является её собственное заявление.

Это уже пятый кандидат от СР, который отказался от участия в выборах уже после того, как партия сформировала списки и отправила их в Избирком.

Выборы нового созыва Заксобрания Ямала состоятся в сентябре 2025 года.

Салехард, Наталья Ефремова

