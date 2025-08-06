Четвёртый справоросс снялся с выборов в Заксобрание Ямала

Очередной справоросс отказался от участия в выборах в Заксобрание Ямала на этапе регистрации кандидатов, когда партия уже подала списки в Избирком. На этот раз исключен кандидат Гойко Юрий. Как сообщают в Избиркоме, он сам пожелал покинуть предвыборную кампанию.

Г-н Гойко работает начальником ремонтно-эксплуатационного участка в компании Ноябрьские электрические сети (филиал АО «Россети Тюмень»). Он шёл вторым в терспике партии в округе номер восемь (Ноябрьск).

Ранее от выборов отказались выдвинутые СР Антон Ферубко, Роман Сергеев и Виктория Шишкина.

В «Справедливой России» сообщали, что причиной снятия Шишкиной и Сергеева с выборов стало их желание съездить в отпуск. После этого, как написало агентство «URA.RU», глава ямальских эсеров ЯНАО Максим Лазарев «дал жёсткую установку: не выезжать за пределы округа кандидатам на момент предвыборной гонки».

Салехард, Наталья Ефремова

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