Судимый справоросс снялся с выборов на Ямале

От участия в выборах в Заксобрание Ямала отказался третий справоросс – это кандидат по Новому Уренгою Антон Ферубко. Причина отказа в документах Избиркома не указана, только сообщается, что свою кандидатуру он решил снять сам.

Г-н Ферубко числился третьим кандидатом от СР в тергруппе номер пять. До него от участия в выборах отказался ещё один справоросс-участник этой тергруппы – Роман Сергеев. Таким образом в тергруппе остался только один кандидат: Дмитрий Петров (заместитель гендиректора по производству ООО «Уренгойская транспортная компания 13»).

У Антона Ферубко, согласно данных Избркома, имелась судимость – ч. 3 ст.327 «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Ранее в «Справедливой России» сообщали, что причиной снятия двух уже выдвинутых кандидатов с выборов стало их желание съездить в отпуск. После этого, как написал агентство «URA.RU», глава ямальских эсеров ЯНАО Максим Лазарев «дал жёсткую установку: не выезжать за пределы округа кандидатам на момент предвыборной гонки».

Салехард, Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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