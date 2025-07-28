Два справоросса на Ямале передумали бороться за мандат депутата Заксобрания

Два справоросса сняли свои кандидатуры с выборов в Заксобрание ЯНАО уже после того, как Избирком приступил к регистрации кандидатов.

От участия в политической борьбе за мандат отказались Роман Сергеев – специалист отдела ремонта, строительства и реконструкции объектов АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШЛ» из Нового Уренгоя и Виктория Шишкина – заместитель директора по учебно-методической работе Муравленковского многопрофильного колледжа.

Причина отказа от участия в кампании не названа. В решении Избиркома говорится, что они сами написали заявление об исключении их из списков кандидатов по тергруппам.

Сейчас «Справедливая Россия» имеет одного депутата в ЗС ЯНАО – это Максим Лазарев, бывший член ЛДПР на Ямале. Он выдвинулся в новый созыв ЗС по салехардской тергурппе.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube