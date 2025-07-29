В «Ямалавтодоре» сменился директор после задержания Давида Сарашвили

Госпредприятие «Ямалавтодор» после задержания бывшего директора возглавил Виктор Лобода. Об этом сообщается в базе данных «Контур.Фокус». Новый директор назначен в мае 2025 года.

Г-н Лобода ранее возглавлял муниципальное предприятие «Салехарддорстрой».

Экс-директор «Ямалавтодора» Давид Сарашвили задержан по подозрению в коррупции. Как сообщили в прокуратуре Ямала, он заключал договоры подряда с фирмой брата своей жены – «Альфастрой». Цена на некоторые работы и материалы, по версии следствия, была завышена. Более того, следователи выяснили, что задержанный директор «Ямалавтодора» Давид Сарашвили скрыл наличие гражданства Грузии.

Салехард, Наталья Ефремова

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