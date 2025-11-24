После бунта учителей из-за новой системы зарплат на Ямале опять проводят собрания

Ямальских педагогов продолжат уговаривать перейти на новую систему оплаты труда. Об этом сообщила первый заместитель губернатора ЯНАО Ирина Новосёлова в своём посте в тг-канале. Речь идёт о системе ученико-час, которая сейчас апробируется в Губкинском и должна заработать с 1 января во всех территориях округа. Учителя получат 70% гарантированного оклада, остальное – необязательные надбавки за участие в мероприятиях и активностях, работу с детьми-инвалидами и трудность преподаваемого предмета.

«Уважаемые педагоги! Внимательно слежу за вашими комментариями в социальных сетях относительно предстоящих изменений в системе оплаты труда. Вижу, что ваши опасения во многом вызваны отсутствием достоверной информации. Встречи с коллективами и разъяснения по поводу новшеств уже проводились в мае. Но если вопросы остались, значит, информационной работы было недостаточно, и будут организованы дополнительные встречи», – написала чиновница.

Она добавила, что большая встреча пройдёт сегодня, 24 ноября.

Кроме этого, департамент образования Ямала прокомментировал обращение учителя русского и литературы Танкиной Кульзираш в аккаунте губернатора. Она писала о том, что предметы поделили на важные и неважные (за математику и биологию платят лучше, чем за географию и русский язык), а также ликвидируют доплаты за стаж и категорию и просила отменить такую реформу оплаты труда.

В её поддержку учителя оставили множество комментариев.

В Депобре уточнили, что важность и неважность предметов определяется с учётом требований СанПиН о шкале трудности учебных предметов (от 28.01.21 №2), а также учитывает оплату труда педагогов за проверку письменных работ. Кроме того, предлагаемый подход соответствует задаче реализации задач комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образований до 2030 года.

В правительстве Ямала уверяют, что начисление зарплат станет более прозрачным.



«Прежде всего, усиливается гарантированная часть заработной платы для повышения стабильности доходов. Вводятся единые и прозрачные критерии для назначения стимулирующих выплат, а расчёт на основе «ученико-часа» делает систему более объективной. При этом фонд оплаты труда сохранён в полном объёме – средства перераспределяются внутри организации.

С целью увеличения прозрачности и справедливости начисления стимулирующих выплат предлагается учитывать реальный вклад сотрудника в общий успех учреждения через внедрение системы индивидуальной оценки сотрудников», – пишет Депобр.

Ранее глава ведомства Зоя Чернышева попыталась в рамках «прямого эфира» дать разъяснения по новым правилам начисления зарплаты, но это не сильно помогло и напряжение в учительской среде пока сохраняется.

Салехард, Наталья Ефремова

