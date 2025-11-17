Глава Депобра Ямала ответила на массовые жалобы учителей из-за новой системы оплаты труда

Глава департамента образования ЯНАО Зоя Чернышева прокомментировала переход на новую систему оплаты труда учителей. Реформа вызвала массовые жалобы педагогов из-за опасений снижения жалованья. Новая система оплаты должна начать работать с 1 января 2026 года. Пилотный проект уже запущен с сентября в школах Губкинского. Основные изменения – ликвидация надбавок за стаж и категорию, введение подушевой системы финансирования. По словам педагогов, у них может уменьшиться зарплата из-за того, что убрали надбавки за категорию, за проверку тетрадей. Кроме того, новые правила будут вынуждать учителей участвовать в конкурсах и других активностях, что будут отвлекать их от основной работы. Зоя Чернышева сегодня в ходе пресс-конференции пообещала, что снижения зарплат не будет – для этого придётся пересчитать зарплату буквально каждого учителя.

В Сети есть уже несколько обращений педагогических работников. Они возмущены изменениями и в открытую протестуют против реформ.

Одно из них – в аккаунте губернатора – от учителя русского и литературы Кульзираш Танкиной. Она пишет, что «вводится система, которая неизбежно приведёт к росту неравенства оплаты работников как разных школ города, так и внутри одной школы. Наши предметы поделили на важные и неважные, введя коэффициенты: математика – 1,3; русский язык, литературное чтение, математика и окружающий мир в начальной школе – 1,3; информатика, физика, химия, биология – 1,3; русский язык, литература, история – 1,2; обществознание, география, иностранный язык – 1,1. Кто и когда решил, что историю и географию проще преподавать, чем математику и окружающий мир в начальной школе?», – пишет автор.

«Уже много лет от нас требуют развития профильной школы. В профильной школе не может быть больших классов. Но Постановлением предусмотрена возможность создания подгрупп только по информатике, иностранным языкам и технологии. Значит, преподаватели старших – профильных – классов будут получать за свою работу намного меньше, чем преподаватели, работающие с полными классами?», – ещё один вопрос от педагога.

«Квалификационные категории учителей, педагогический стаж, государственные награды – все это оказалось никому не нужно и не важно. Это вызовет отток опытных педагогов, которые могли бы трудиться на благо округа», – высказывает опасение автор претензии.

Ещё одно коллективное обращение – от сотрудников образовательных организаций Ноябрьска – они тоже против реформы оплаты труда.

«Предложенная карта эффективности приведёт к тому, что педагогу, чтобы заработать стимулирующие баллы и достигнуть достойной оплаты труда, нужно будет проявлять большое количество активностей, что будет отвлекать педагога от основной деятельности», – волнуются авторы письма. В нём три страницы подписей.

По словам Зои Чернышевой, риски есть, и для внедрения реформы оплаты труда муниципальным чиновникам придётся поработать с каждым педагогом, чтобы положение учителей не ухудшилось.

«Первое. Никто не говорит ни о какой экономии средств на учителей, на школы. Весь фонд оплаты труда остаётся в организациях. Просто образовательная организация должна планировать стимулирование и так далее. Дальше. Мы переходим на ученико-час. Для нас важен каждый ребёнок. Важно, чтобы учитель получал зарплату за то количество детей, которое он обучает. Он тратит сил больше, если классы больше. Мы не призываем раздувать классы. Мы владеем цифрами, у нас уже есть такие классы, где 32 ребёнка. Дальше. Сохраняется полностью оплата как за целый класс в малокомплектных классах. Дальше, чего не было. В инклюзивных классах (дети с ОВЗ) мы вводим доплаты каждому педагогу. Устанавливаются коэффициенты в классе за работу с детьми с инвалидностью», – ответила на претензию о подушевом финансировании г-жа Чернышева.

Дале она привела аргументы в пользу отказа от надбавок за проверку тетрадей и стаж работы.

«Почему ввели коэффициент сложности предмета. Раньше был такой пункт – проверка тетрадей. У меня он всегда вызывал вопросы: я, когда шла учиться на учителя, я знала, что я тетради проверять буду. Мы уходим от пункта про проверку тетрадей. Но вводим коэффициент сложности предмета. Это санитарные нормы и правила – это уровень сложности предмета. Они сложны не только для детей, но и для педагогов. Это и подготовка к уроку, и проверка тетрадей. Мы зашили внутри коэффициента проверку тетрадей», – рассказала глава Депобра.

«Нас упрекают, что мы убрали категорию, стаж, выслугу лет. Если мы сравниваем два положения об оплате труда: эти все выплаты – стаж, категория, звания – это всё стимуляционные выплаты, то есть не к обязательным, не к окладу. Мы их убираем, поскольку весь ФОТ остаётся, то всё, что высвобождается от этих выплат, оно остаётся в копилке, но будут начисляться по результатам работы с учениками. Это не только высокобалльники, учитывается и динамика – результаты педагогов, их вклад в развитие каждого ребёнка. Плюс мы даём возможность педагогам получать выплаты за участие в конкурсах, мастер-классах», – озвучила альтернативу чиновница.

«Я, например, для себя не делаю разницу между зелёным молодым педагогом, у которого горят глаза, и тем педагогом, который имеет много лет трудового стажа. Часто бывает, что результаты педагога молодого выше, чем у более опытного», – уверила чиновница.

По её словам, о такой системе оплаты труда попросили сами учителя.

«Уйдут выплаты за стаж, за категорию, но подушевое финансирование сразу же даёт плюс, коэффициент предметности даёт плюс, работа с категорией ОВЗ, а таких детей становится всё больше. Да, тяжело. Принимаем риски, и более того, для этого работает «горячая линия» департамента образования», – заключила г-жа Чернышева.

На странице в ВК регионального профсоюза работников образования нет внятной позиции. Но сегодня там появилось сообщение о том, что из Губкинского, где пилотный проект оплаты труда уже стартовал, от учителей не пришло ни одной жалобы. Об этом сообщила Евгения Потешина, начальника управления образования города Губкинского.

Наталья Козаченко, глава профсоюза работников образования Ноябрьска, вообще решила, что аккаунт губернатора, где учителя стали писать свои жалобы, «не место для обсуждения наших насущных вопросов». Хотя, скорее всего, только из-за того, что тема стала публичной, о ней и стала говорить глава Депобра.

Обращение Танкиной Кульзираш начало Обращение Танкиной Кульзираш вторая часть

