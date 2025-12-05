Руководители кружков вслед за учителями просят губернатора Артюхова отложить реформу зарплат

Представитель сообщества педагогов допобразования попросила у губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова отложить внедрение новой системы оплаты труда. Обращение она оставила в комментариях под постом о «прямой линии» главы региона. Основной аргумент заявительницы – в кружках и секциях систему ещё не протестировали. При этом многие вопросы о новой мотивации педагогов допобразования остались без ответов.

Напомним, ранее отказаться от реформы просили педагоги ямальских школ. Глава департамента образования Ямала Зоя Чернышева провела пресс-конференцию, где сообщила, что в школах, детских садах и секциях зарплату педагогам будут начислять по-новому. В основу ляжет ставка человеко-час, а премии сотрудники сферы образования будут зарабатывать, если воспитанники покажут хорошие результаты.

Как пишет автор обращения к г-ну Артюхову, некоторые показатели, от которых будет зависеть премия педагогов, противоречат другим законам.

«Особую озабоченность вызывает тот факт, что в округе не проводился пилотный проект или апробация новой системы именно в учреждениях дополнительного образования. Это значит, что все возможные последствия мы будем анализировать уже не на этапе тестирования, а в реальных условиях, рискуя стабильностью работы. Причина – в действующем проекте системы отсутствуют специальные механизмы, учитывающие нашу специфику.

1. Не разработаны стабилизирующие коэффициенты к базовым расчётным показателям, которые бы отражали разницу в стоимости часа и сложности реализации программ технической, художественной, социально-гуманитарной или физкультурно-спортивной направленностей.

2. Не установлены объективные параметры предельной наполняемости групп для разных направлений. Без этого норматив финансирования, заложенный в основу формулы, может привести либо к необоснованному сокращению ставок, либо к нарушению санитарных норм и качества образовательного процесса.

3. Не адаптирована сама формула расчёта под показатели муниципального задания и социального заказа, которые для нас являются основными. У нас иная, чем в школах, система учёта нагрузки и результативности.

4. Существуют правовые нестыковки. Некоторые предлагаемые критерии оценки эффективности, на наш профессиональный взгляд, вступают в противоречие с федеральными законами (например, № 273-ФЗ «Об образовании») и отраслевыми нормативами, регулирующими именно дополнительное образование. В таких условиях введение НСОТ с 1 января 2026 года, без предварительной апробации, может дестабилизировать работу учреждений, привести к оттоку ценных кадров и снижению доступности качественного допобразования для детей Ямала.

Поэтому наша ключевая просьба: дать поручение о выделении сферы дополнительного образования детей в отдельную рабочую группу, провести полноценную оценку данной системы и, как следствие, отложить повсеместное введение новой системы для наших учреждений до момента, пока не будет полностью разработана, протестирована, согласована с профессиональным сообществом и утверждена специальная модель расчёта, справедливая и понятная именно для педагога допобразования», – написала читательница главе округа.

Департамент образования оставил комментарий под этим обащением, но не ответил на вопросы автора. Предствитель ведомства указал, что «карты эффективности составлены по типам организаций. Так, для школ, предусмотрено порядка 80 показателей, которые оценивают все направления деятельности специалистов сферы образования. Кроме того, каждая организация устанавливает до 25 дополнительных показателей, учитывая индивидуальные особенности образовательной организации. Чем шире педагог охватывает этот спектр – тем выше его стимулирующие выплаты. Ответы на все официально поступающие обращения будут предоставлены в установленный срок».

Салехард, Наталья Ефремова

