Прямой эфир ямальского Депобра: ответы на главные вопросы учителей о новых зарплатах

Руководители департамента образования ЯНАО Зоя Чернышева и Дмитрий Иванов провели «прямой эфир» для учителей и воспитателей, которые завалили соцсети гневным комментариями и вопросами из-за перехода на новую систему оплаты труда. Эфир длился два часа. Агентство «Новый День» предоставляет сокращённую расшифровку ответов на вопросы педагогов, воспитателей и других работников системы образования.

Реформа стартует 1 января 2026 года. Открытые письма с просьбой отменить нововведения педагоги писали губернатору Дмитрию Артюхову. После этого замгубернатора Ирина Новосёлова сообщила, что чиновники снова будут разговаривать с учителями будут и давать разъяснения о реформе.

– Почему нужно переходить на новую систему в середине учебного года?

– Зачем нам потребовалось идти в новую систему оплаты труда, если результаты уже есть и всё хорошо? Эти результаты заставляют нас задуматься о другом: 3300 выпускников 11-ых классов, и из всего 275 – высокобалльники, всего 26 стобалльников. А остальные ребята? Если мы говорим про выпускников 9-ых классов, да, у нас увеличилось количество ребят, которые выбирают для сдачи предметы математика, физика, информатика, физика, биология и поступают в профильные классы или в колледжи на приоритетные направления. Но при этом у нас сохраняется достаточное количество ребят, которые не могут получить аттестат, которые получают за государственную аттестацию тройку. То есть наша задача по прошествии пяти лет интенсивной работы – посмотреть на динамику образовательного результата каждого ребёнка. Для нас важно качественное образования для каждого ребёнка.

Мы меняем фокус внимания к педагогу через результаты его воспитанников. Это касается и учреждений дошкольного образования, и учреждений дополнительного образования. Вот поэтому мы и вводим систему ученико-час. Фонд оплаты труда в образовательных организациях не уменьшится. Наша принципиальная позиция – никто никуда деньги не возвращает.

– Расскажите о новой системе оплаты труда

– Сейчас во всех муниципальных образованиях установлены различные доплаты. Не все стимулирующие выплаты ориентированы на результат. И не всегда учитывает нагрузку на педагога.

Мы хотим выстроить единую прозрачную систему.

Система в целом не меняется: базовый оклад, плюс компенсационные выплаты, плюс стимулирующие выплаты. Меняется подход определения ставки – она будет формироваться на основе ставки часа, количества детей в классе. Применяются разные коэффициенты при делении на подгруппы и для малокомплектных групп. Норматив – 25 человек.

Одно из нововведений – внимание к детям с ОВЗ и инвалидностью. Надбавка – 2 тыс. рублей в месяц и коэффициент.

Гарантированная часть оплаты труда будет составлять более 70%. Иногда встречается неверное толкование действующей системы оплаты труда: выплаты за стаж и квалификацию сейчас являются стимулирующими выплатами, а не гарантированными. Мы с помощью ученико-часа всё-таки наполняем гарантированную часть.

Сейчас большая работа в органах самоуправления проводится, рассчитывается каждый педагог. Мы на это настраиваем – чтобы учитывать изменение зарплаты у каждого человека.

Стоимость ученико-часа у нас составляет 23 рубля. Часто задают вопросы о том, почему в Москве 37, у нас меньше. Но не надо забывать, что у нас к каждой выплате всегда применяется северный коэффициент. С ним она составляет более 55 рублей – 57 или 59 рублей.

У некоторых учителей могут быть не очень высокие карты эффективности, но в целом это отражает и текущее состояние зарплаты.

– Будет ли меняться стоимость ученико-часа?

– Она утверждается на учебный год.

– Как будет оплачиваться урок иностранного языка, если в группе полкласса?

– Будет коэффициент применяться.

– Не станет ли новая система оплаты труда стимулом для учителей брать на себя неограниченное количество обязанностей – кружки, проекты – под угрозой лишения стимулирующих выплат?

– Карта эффективности – это не разнарядка. Карта эффективности – это возможность получить допвыплаты стимулирующего характера в течение учебного года. более того, по поводу 60 и 100 выступлений в год (очевидно, какие-то показатели эффективности, которые войдут в новую систему – прим.ред.) – там написано про педагогических и иных работников. Но в любой школе есть учителя –логопеды, учителя –дефектологи, педагоги-психологи, методисты, их количество будет возрастать. Это же тоже педагогические работники.

Не надо воспринимать карту, как то, что каждый работник должен обязательно выдать результат по всем пунктам. Нет, это абсурд. Но другое дело, что у кого-то есть как у классного руководителя результаты – это участие с детьми в различных конкурсах, это победы ребят на конференциях, в олимпиадах. Мы понимаем, что результат на ВсОШ – это не только результат одного педагога-предметника, это в том числе и результат классного руководителя.

Воспринимайте карты эффективности даже не как инструмент зарабатывания, а как инструмент фиксации достижений. Это карта перспективы – куда двигаться дальше.

В том числе критерии связываем с результатами всероссийских проверочных работ. Сейчас акцент делается на академической честности, то есть это честные результаты наших ребят во ВсОШ, конференциях, наша с вами честность при выставлении текущих отметок, чтобы они соотносились с результатами всероссийских проверочных работ. Мы видим у ребят, у которых были проблемы при написании всероссийских проверочных работ, эти же ошибки потом, когда раскладываем результаты ОГЭ.

– Почему ниже коэффициент у учителей русского языка и литературы?

– Прежде всего опираемся на нормативы СанПиН о сложности предмета преподавания, также о проверке тетрадей. Кроме того, на концепцию развития физико-математического образования. По совокупности такая раскладка.

– Профильный класс. Учителя будут получать зарплаты в 60-80% зарплаты от остальных учителей?

– Это будет учитываться и будут стабилизироваться выплаты, можете не переживать.

– Как система будет работать в отношении воспитателей?

– В зависимости от возраста детей определяется стоимость часа. Мы понимаем, что и нормы часов от типа группы различаются, и наполняемость группы отличается. Точно также применяется коэффициент малокомплектности, если у вас по демографической ситуации небольшое число детей.

Устанавливаются доплаты за детей с ОВЗ и учитывается посещаемость детей. Мы её не нормируем – она складывается из того, как она сложилась. По сути рассчитываем нагрузку. Если у вас перегруз, то необходимо за это доплачивать.

По садам есть специфика – комбинированные группы и группы особой заботы. Это всё закладывается.

– Как будет рассчитывается наполняемость групп допобразрвания с помощью ученико-часа. Есть хоры, где большая наполняемость, а есть группы естественно-научного и математического наполнения.

– Также закладывается нормативная наполняемость. Исходим из норматива 15 человек. Но понимаем специфику – если речь идёт об ансамбле и когда детей в группе больше – это необходимо учитывать при начислении зарплаты. Сейчас у нас будут стабилизирующие коэффициенты, возможность малокомплектности. Если у вас в учреждении традиционно сложилось, что наполняемость группы невысокая, точно также можно регулировать с помощью коэффициента малокомплектности, чтобы выправить ситуацию.

– Как будет оплачиваться индивидуальная работа с детьми с ОВЗ?

– Обучение на дому считается как целый класс. 2 тыс.рублей с северным коэффициентом получают все учителя, которые работают с классом.

– Коррекционная школа. Не получится ли так, что детей с ОВЗ будут держать в обычных школах. А в старших классах отдавать нам, когда уже ничего нельзя скорректировать?

– Это выбор родителя, в какую школу определять ребёнка. Для нас важно, как выстроена ранняя диагностика. Когда мы понимаем, что у нас ребёнок, посещающий организацию – инвалид, наша задача – его вести, работать с родителями. Если мы понимаем, что ребёнку нужна школа 8 типа, то мы говорим родителям – вот такой вариант. Если мы понимаем, что ребёнок справится в инклюзивной школе... У нас далеко не во всех муниципалитетах есть коррекционные школы, поэтому вопросы инклюзивного образования остаются острыми. Нам надо учиться выстраивать инклюзивную среду.

Не стоит бояться, что детей не будут отдавать из-за доплат, другое дело что работу с семьёй надо организовывать в дошкольном возрасте, чтобы родитель понимал, куда он идёт, какие условия будут созданы и что он получит на выходе.

– Педагоги будут терять до 30% заработка, если они работают с индивидуальным обучением и не могут показать результаты ученика?

– Карта эффективности охватывает много показателей, по школам порядка 78. При этом, понимая специфику каждой организации – коррекционные или с упором на математику, школам дано право определять дополнительные критерии и показатели самостоятельно. До 30%, больше 20 показателей, где специфику можно учитывать. В том числе и повышение качества образования именно у таких детей.

– Как изменится зарплата у тех, кто сейчас получает надбавки за стаж и квалификацию и звание

– Если преподаватель имеет стаж, квалификацию – это неизменно отражается на качестве его работы, на его карте эффективности. Невозможно иметь большой стаж, высокое звание и не выдавать результат.

– Если в течение учебного года кто-то будет выбывать, то это повлияет на ставку педагога?

– Мы предлагаем ориентироваться на первичную наполняемость, возможно, с корректировкой после нового года. Нет смысла постоянно пересчитывать, от этого все устанут.

Что касается учреждений допобразования – очень важно обращать внимание на что? Допобразование – это по любви. Родитель или ребёнок выбирает тот кружок, который ему интересен. Если мы видим, что кружок не пользуется спросом, группа не набралась, расформирована группа, это сигнал к тому, что надо пересмотреть его работу на второе полугодие. Закрыть эту группу, но открыть другую, почему нет? Или, может, объединить две группы.

Почему уходят, почему отток? Выяснять причины надо не в январе, а уже октябрь-ноябрь.

– Поступают вопросы: нам запретили на две ставки работать.

– Две ставки – это очень много. У служащих 40 часов рабочего времени, есть время на обеденный перерыв, в 6 выключили компьютер и ушли. У учителей не так. Плюс большая нагрузка эмоциональная, на проверку тетрадей, подготовку к урокам. А семейная жизнь когда? Мы не то, что запрещаем две ставки, но это, во-первых, здравый смысл. А во-вторых, ну о каком качестве говорить, если педагог работает на две ставки. Полторы ставки – понятная и приемлемая нагрузка.

– Изменится ли оплата за классное руководство?

– Нет, у нас есть часть, которая выплачивается на местном уровне и та часть, которая приходит из федерации в зависимости от численности города.

– Какой коэффициент у учителей музыки, ИЗО, труда? По этим предметам нет итоговой аттестации. Не повлечёт ли это отток таких педагогов?

– Предметный коэффициент равен единице. Те стимулирующие, которые вам и выплачивались, на них имеете право. ФОТ сохранён на прежнем уровне.

Что для учителей ИЗО? У нас олимпиада МХК, различные конкурсы. У вас ученики начальных классов – их много очень – та группа ребят, которые хотят принимать участие в конкурсах. То же про музыку – конкурсов огромное количество. Плюс, это подготовка мероприятий школьных и межшкольных.

Технология. В программу труда включаются модули по робототехнике, также вы вместе с учителями информатики можете готовить ребят к этапам ВсОШ, конкурсам технической направленности. Тем более, если вы классный руководитель.

– Какая система оплаты труда логопедов, социальных работников?

– По ним изменения минимальны. Тут нет человека-часа.

– За выполнение своей работы педагог должен получать 100%, почему 30% составляет карта эффективности? Олимпиады важнее, чем занятия и экзамены?

– Стимулирующие выплаты они на то и стимулирующие – чтобы учитывать заслуги.

Мы неизбежно разделяем ФОТ на гарантированную часть и стимулирующую. У нас гарантированная часть сейчас в районе 60%. Просто выплаты за стаж является стимулирующими. Вас стимулировали за повышение качества образования, но мы сейчас стимулируем напрямую. Почему 70% – это оптимальный вариант? В том числе есть рекомендации, что в сфере образования необходимо выдерживать 70% гарантированную часть.

– Какие показатели нужно показывать учителям начальных классов, если ВПР только с 4 класса?

– У вас, как у классных руководителей, есть возможность принимать участие в конференциях, конкурсах. Более того, в карте эффективности есть календарь региональных событий по воспитательной работе. Это же тоже мероприятия, в которых вы принимаете участие. ГТО – опять же, это заслуга не только учителя физкультуры, но и классного руководителя.

Образовательные организации имею право держать часть денег на выплату премий, как подушку безопасности. Премия за особо важные мероприятия.

– Стимулирующие выплаты будут выплачиваться особо приближённым к администрации

– Это не новая ситуация, в образовательных организациях Ямала такая история существует давно. Чтобы не было любимчиков, у вас должна быть комиссия по рассмотрению стимулирующих баллов. В комиссию включайте лидера профсоюзной организации, людей, которым вы доверяете. Мы рекомендуем каждые два года состав обновлять.

– Уточните, должны ли в состав комиссии по распределению баллов входить руководители? Если да, то не будет ли это решение в одно лицо.

– Обсуждалась эта тема. Пока мы жёстко не регламентируем состав этой комиссии. Для нас важно, чтобы он обновлялся. И чтобы там был представитель профсоюза.

– Что мешает включить некоторые стимулирующие выплаты – стаж, звание, квалификацию – в базовую часть зарплаты?

– В базовой части не содержатся они с 2012 года. Прекрасно понимаю, что сейчас это не привычно, что выплаты эти не являются обязательными. Но это так – эти выплаты выплачиваются при наличии средств в ФОТе. Смысла сохранять нет, иначе перестройки системы не будет.

– Кто обучает комиссии по распределению баллов? Кто гарантирует правильный расчёт нагрузки и зарплаты?

– Комиссия не распределяет количество часов по тарификации, это только подтверждение наличия заслуг. Тут не нужно иметь никакого специфичного образования, не нужно быть кадровиком, чтобы понять объективность вознаграждения по баллам.

Что касается тарификации. Ей занимались заместители директора, они составляли тарификацию на начало учебного года, это не меняется. Другое дело, что при наличии централизованной бухгалтерии это задача экономистов – переложить на деньги тарификацию, которая составлена в образовательной организации.

– Как будет оплачиваться замена?

– Мы по каждому классу определяем стоимость трудозатрат, которые учитель несёт. По этой же стоимости, когда происходит замена, оплачивается труд замещающего сотрудника.

– Почему с 2026 года МРОТ повышается, а ФОТ нет?

– Да, МРОТ увеличивается и ФОТ растёт. У нас учителя никогда не попадали в ту ситуацию, когда у них зарплата ниже МРОТ, мы движемся по пути повышения оплаты труда до средней зп в регионе.

– В сельских школах объединяют школы, учитель ведёт два класса.

– Скорее всего, речь идёт о класс-комплектах (классы из учеников разных возрастных групп в малокомплектных школах – прим.ред). В Горнокнязевске у нас такая ситуация. Коллеги, если вы хотите, чтобы вашу школу рассмотрели индивидуально, обратитесь к нам, мы покажем. как всё раскладывается.

– Как будет оплачиваться труд учителя производственного обучения, которые ведут уроки вождения. Это индивидуальная работа, то есть 1 ученик равен 1 часу?

– Да. На практических занятиях применяется коэффициент малокомплектности.

– Как после больничного отрабатывать свои пропущенные уроки? Они же заменяются другими учителями?

– Больничные никто не отменял, он рассчитывается по среднему заработку. Вы не теряете в зарплате.

Другое дело, если вас заменял не предметник профильный. Здесь тогда вопрос в восполнении часов программного материала. Это регламентирует сама организация. Вы можете прописать, что часы, которые педагог восполняет, это стимул. Занятия, кружки, внеурочная деятельность – это всё вы можете заводить, консультации – это тоже прерогатива образовательной организации.

– Поясните, какое отношение имеет использование «Морошки» к эффективности работы педагога?

– Это в большей степени касается организаций дошкольного образования и дополнительного образования. Пока у нас этот механизм учёта детей с помощью «Морошки» заработал не во всех организациях. Влияние не очень большое, но невозможно не учитывать посещаемость детей. Этот критерий не имеет высокого значения в карте эффективности, это просто один из показателей.

– В Москве за МЭШ доплачивают 11 тыс. рублей, будут ли у нас доплачивать?

– Не планируется доплата за МЭШ. Я вам более того скажу: в Москве в большей степени доплата вводилась за то, чтобы учителя массово занимались конструированием уроков, участвовали в конкурсах, направляли свои уроки. Сейчас «Моя электронная школа» позволяет использовать цифровую библиотеку, в том числе конструкторы уроков.

– Согласно новой системе оплаты убирают заведование кабинетами. Как быть с заведованием спортзала?

– В любой организации остаётся материально-ответственное лицо, которое в целом также и отвечает за сохранность имущества. Мы говорим о заведовании кабинетов. Да, перечень изменился.

– В начале встречи вы сказали, что были встречи с учителями. Можно ли такие встречи провести в Ноябрьске?

– Не помню дату по Ноябрьску, но там точно проводилась встреча. Если нужно, в Ноябрьск снова поеду с удовольствием.

– Как быть педагогам, которые вышли из декретного отпуска?

– У образовательной организации есть право прописывать такие тонкие моменты, как выход из декрета. Кто-то был в декрете 2 месяца, а кто-то 9 лет. Если промежуток, когда отсутствовал педагог, небольшой, можно поднять архивные результаты. Что касается тех, кто не работал очень давно, ну, здесь надо корректирующий коэффициент на этот учебный год предусмотреть. Чтобы педагог не терял в зарплате.

– Половина бюджета каждого муниципалитета – это образование. Новая система оплаты труда – это попытка сэкономить, это очевидно каждому.

– ФОТ в вашей организации сохраняется, даже увеличивается, он выше, чем в этом году.

– Какие достижения у воспитателя с детьми, которым год или полтора?

– Да, дети пока не принимают участие в конкурсах, конференциях и так далее. Но адаптация детей к посещению дошкольных групп, есть сами начали, говорить начинают – это показатели. Для 1,5 летних ребят вы тоже проводите мероприятия. Понятно, что группы маленькие по наполняемости, применяется коэффициент малокомплектности. В результаты работы можно включать центры раннего развития (мастер-классы, консультации для родителей, открытые занятия). Здесь много возможностей для доплат.

– Как будет оплачиваться наставничество, сейчас это волонтёрский труд. Замов сократили, каким образом будет выстроена работа?

– Если у вас в школе в положении об оплате труда вводится функция педагог-наставник или руководитель школьного спортивного клуба для учителей физкультуры, то здесь в рамках ФОТ вам может быть установлена на год фиксированная доплата за функционал, не входящий в основной. И конкретно прописывается – за какую сумму, сколько часов в неделю, сколько вы занимаетесь. Либо через стимулирующие выплаты, но тогда за результат. Вам может быть в сентябре установлена доплата за заведование школьным спортивным клубом. А по итогам года стимулирующая выплата за результаты школьного клуба

Салехард, Наталья Ефремова

