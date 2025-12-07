Губернатор Артюхов отложит реформу учительских зарплат из-за многочисленных жалоб

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов принял решение отложить старт внедрения новой системы оплаты труда педагогов в связи с большим количеством жалоб. Кроме того, он согласился с одним из главных замечаний противников реформы – с тем, что нужно оставить доплаты за проверку тетрадей и квалификационную категорию. Подробно своё видение вопроса он раскрыл сегодня, 7 декабря, во время «Прямой линии». Ранее объяснить нововведения пыталась глава Депобра Зоя Чернышева, но это не помогло – учителя писали губернатору с просьбой отменить решение об изменении системы мотивации. Напомним, главное отличие новой схемы – зарплата будет основана на ставке ученико-час, а мотивирующие выплаты будут зависеть результатов каждого ученика.

По словам губернатора, изменения нужны. В том числе об этом говорят обращения родителей и тот факт, что всё больше и больше семей прибегают к услугам репетиторов. Кроме того, новая система унифицирует стимулирующие выплаты педагогам – сейчас они в разных городах и районах отличаются.

«Начали пилот в Губкинском (с 1 сентября там применяют новую систему оплаты труда – прим.ред.). Я общался с учителями, с руководителями школ в Губкинском. Они, разобравшись, в целом спокойно относятся. Там никто ничего не теряет. Есть предложения, как эту систему доработать. Но в целом, что мне важно было: хорошие наши учителя, которые год из года показывают результаты, говорят, что новая система стимулирует главное – результат обучения», – рассказал губернатор.

Он сообщил, что на остальные территории реформу распространят уже после того, как будут подведены итоги в Губкинском. Хотя изначально планировали с 1 января 2026 года по-новому начислять зарплату учителям во всех муниципалитетах.

Г-н Артюхов заявил, что соглашается с педагогами, которые просили не убирать надбавки за категорию и проверку тетрадей. «Их (надбавки – прим.ред.) надо вернуть. Коллеги предполагали их заменить на нечто другое, что будет равнозначно. Но это вызвало столько непонимания, что смысла в этом нет», – пояснил глава региона.

Он ещё раз повторил, что общий размер фонда оплаты труда в школах не изменится, речь об экономии не идёт.

До сентября 2026 года чиновники проведут консультации со всеми муниципалитетами округа, чтобы собрать замечания и предложения от педагогов и доработать систему.

Салехард, Наталья Ефремова

