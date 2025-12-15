Начальник вневедомственной охраны, привлекавший сотрудников на стройку своего дома вместо работы, получил условный срок

Три года уловного срока получил бывший начальник вневедомственной охраны с Ямала, который привлекал подчиненный на стройку своего дома вместо работы.

Напомним, что бывший начальник отдела вневедомственной охраны по г.Салехарду ФГКУ «УВО ВНГ России по ЯНАО» Андрей Биль был задержан в октябре 2024 года.

Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности).

Следствием установлено, что в период с 2023 по 2024 годы в Салехарде Биль, используя властные возможности занимаемой должности, а также свое служебное положение, в рабочее время систематически привлекал находящихся в прямом подчинении сотрудников к проведению строительных и ремонтных работ на своем земельном участке и в доме. При этом, обвиняемый освобождал их от выполнения прямых обязанностей, с сохранением за ними по месту службы заработной платы.

Действия Биля повлекли не только нарушение прав сотрудников на свободный труд, но и нецелевое расходование бюджетных средств Росгвардии, предназначенных для выплаты заработной платы сотрудникам за исполнение сотрудниками их должностных обязанностей, сообщили ранее «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Приговором суда виновному было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроков на 1 год 6 месяцев, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах внутренних дел, на срок 1 год 6 месяцев.

Салехард, Елена Васильева

