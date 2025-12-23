В Тарко-Сале на разборах завалов сгоревшего дома нашли труп

В Тарко-Сале на разборах завалов сгоревшего жилого дома на Авиаторов, 9 найден труп. Личность погибшего человека устанавливается, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Напомним, 22 декабря рано утром в многоквартирном двухэтажном доме возник пожар. Огонь быстро распространился по зданию, в том числе потому, что взрывались баллоны с газом. Работу пожарных затруднял мороз – было минус 37. Подача воды и работа техники была осложнена. Огонь охватил 500 квадратных метров, возгорание было ликвидировано примерно в 10.30.

Изначально говорилось о трех пострадавших, в том числе тетях, к утру 23 декабря из стало 8. В крайне тяжелом состоянии были госпитализированы 37-летний мужчина, 76-летняя женщина и двое детей.

Всем пострадавшим назначат выплаты. Для людей также собирается гуманитарная помощь.

Прокуратура и СКР ведут расследование обстоятельств пожара.

Тарко-Сале, Елена Васильева

