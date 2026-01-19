Дело о миллионном мошенничестве с государственными субсидиями в агрофирме «Толькинской» ушло в суд

На Ямале в суд ушло уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора ООО Агрофирма «Толькинская» Светланы Акимовой.

Напомним, что женщина обвиняется по двум статья УК РФ: мошенничество в особо крупном размере неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия обвиняемая, занимая должность заместителя директора организации, совместно с руководителями предприятия в период с 2020 по 2023 годы организовала фиктивное трудоустройство лиц в качестве рыбаков, после чего подделывала платежные поручения о перечислении им заработной платы. В дальнейшем указанные денежные средства перечислялись и передавались участникам преступной схемы, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

На основании заведомо ложных отчетных документов уполномоченный орган перечислял на счет предприятия бюджетные средства в качестве субсидий на возмещение затрат, связанных с оплатой труда работников. Общий размер похищенных денежных средств составил более 8,9 млн рублей.

Уголовное дело, в свое время, анонсировал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он сообщил СМИ, что внутренний аудит выявил мошенничество с субсидиями в одном из МУПОв Красноселькупского района.

Уголовное дело было возбуждено следователями СУ СК России по ЯНАО по материалам прокуратуры Красноселькупского района.

Уголовное дело направлено в Красноселькупский районный суд для рассмотрения по существу.

Салехард, Елена Васильева

