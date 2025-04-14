После анонса Артюхова коррупцию нашли в агрофирме «Толькинская»

Силовики возбудили уголовное дело из-за подозрений в мошенничестве на предприятии Красноселькупского района. Ранее губернатор Дмитрий Артюхов говорил о том, что внутренний аудит обнаружил системные злоупотребления в одном из МУПов, который получал субсидии на развитие агропромышленного производства. По данным агентства «Новый День», в обоих случаях речь идёт об агрофирме Толькинская (принадлежит администрации района). В официальном релизе Следком Ямала не называет предприятие, но сообщает подробности расследования.

Следователи подозревают, что один из руководителей предприятия мог похищать субсидии департамента АПК. Дело возбуждено в отношении замдиректора. Пособники пока не установлены.

Квалификация: ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

«По данным следствия, с 2020 по 2023 года фигурантка совместно с неустановленными лицами совершила хищение денежных средств, выделенных в рамках субсидии департаментом агропромышленного комплекса округа на вылов рыбы путём фиктивного трудоустройства 6 граждан», – сообщили в следственном управлении СК Ямала.

Фейковые сотрудники агрофирмы возвращали деньги руководству. Общая сумма похищенного составила около 9 млн. рублей.

Обвиняемая помещена под домашний арест на 2 месяца.

Как сообщали в правительстве ЯНАО в 2022 год, предприятие развивает пять направлений сельского хозяйства – растениеводство, молочное и мясное животноводство, птицеводство и рыбодобычу. Агрофирма поставляет товары в розничную сеть и социальные учреждения отдаленного поселка Толька.

На этот год фирма получила 37,7 млн рублей субсидий.

Красноселькупский район, Наталья Ефремова

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