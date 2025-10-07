В отношении сотрудницы агрофирмы на Ямале возбуждено ещё одно дело

Следователи выяснили, как замдиректора агрофирмы на Ямале похитила деньги: она использовала электронную цифровую подпись руководителя. Речь идёт о сотруднице агрофирмы «Толькинская».

По версии следствия, женщина переводила деньги гражданам, которые были фиктивно трудоустроены. А они потом отдавали ей обратно. Бюджетные средства выделялись как субсидия на вылов рыбы.

Следователи возбудили ещё одно уголовное дело по ч. 1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, предназначенных для осуществления перевода денежных средств).

«С 2020 по 2023 годы подозреваемая вносила в платёжные поручения сведения о начислении зарплаты лицам, фиктивно трудоустроенным в фирме. После чего она, используя флеш-карту с электронной цифровой подписью директора, подписывала от его имени поручения и направляла их в банк. В результате её действий сотрудники, формально числящиеся в организации, незаконно получали деньги, которые отдавали фигурантке», – рассказали в Следкоме.

Так она смогла похитить более 8 млн. рублей.

Ранее сообщалось, что в отношении женщины также возбуждены дела по ч. 4 ст.159 УК РФ.

Красноселькупский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube