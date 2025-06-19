Директора агрофирмы на Ямале уволили из-за коррупции

После проверки прокуратуры уволили директора ООО Агрофирма «Толькинская» в селе Толька. Ранее там нашли многочисленные нарушения и возбудили уголовное дело по факту коррупции. На этот раз прокуратура сообщает, что директор заключил договор с братом.

Согласно данных «Контур.Фокус», руководителем предприятия является Олег Батырев.

«Руководитель заключил с руководителем коммерческой организации, являющимся его родным братом, договор на оказание транспортных услуг на сумму более 3 млн рублей. При этом меры, направленные на урегулирование конфликта интересов, не принял, так как не сообщил своему учредителю сведения о заключении данного договора с близким родственником», – рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Прокуратура района внесла в администрацию представление об устранении нарушений закона. Директор организации уволен в связи с утратой доверия.

Ранее в ведомстве уточняли, что с июля 2021 года по октябрь 2023 года на предприятии в должности рыбаков были фиктивно трудоустроены жители Ноябрьска, которые трудовую деятельность в селе Толька не осуществляли. По версии правоохранителей, фиктивные работники «зарплату» затем передали руководителям организации. Следователи возбудили уголовное дело.

Красноселькупский район, Наталья Ефремова

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