Прокуратура нашла нарушения в работе ООО Агрофирма «Толькинская»

Прокуратура Красноселькупского района проверила исполнение требований бюджетного законодательства ООО Агрофирма «Толькинская».

Установлено, что в период с 2020 по 2023 ггоды организация являлась получателем субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с добычей рыбы в рамках государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса».

Также установлено, что в период с июля 2021 года по октябрь 2023 года

на предприятии в должности рыбаков были фиктивно трудоустроены жители Ноябрьска, которые трудовую деятельность в селе Толька фактически не осуществляли. При этом ими фиктивно получена заработная плата в сумме 3,9 млн рублей, которые в последующем переданы руководителям организации.

В этой связи прокурор района материалы проверки направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

По результатам их рассмотрения следователями СУ СК России по ЯНАО возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, что факт злоупотреблений в одном из МУПов вскрылся после внутреннего аудита, анонсировал раскрытие скандальной информации губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Красноселькуп, Елена Васильева

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