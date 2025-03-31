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Понедельник, 31 марта 2025, 16:32 мск

Новости Ямал

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Губернатор Артюхов анонсировал проверки на предприятии АПК из-за подозрений в коррупции

фото – сайт правительства ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал проверки правоохранителей в одном из муниципальных агропредприятий. Они пройдут после того, как власти обнаружили во время внутреннего аудита коррупционные злоупотребления. Речь идёт о расходовании бюджетных средств. Об этом сообщается в официальном релизе правительства ЯНАО.

«В ходе фактической сверки выявлены очевидные коррупционные нарушения при расходовании субсидии одним из муниципальных предприятий. Профильный департамент обнаружил системное злоупотребление в целом наборе эпизодов. Направим эти материалы в правоохранительные органы для оценки ситуации и дальнейшего расследования», – рассказал Дмитрий Артюхов, которого цитируют в пресс-службе.

Как пояснили в правительстве, увидеть недостоверные данные помогла информационная система: она отслеживает кому и сколько выдано субсидий и как они были потрачены.

Тема обсуждалась на заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Как видно на фото (его предоставили в пресс-службе), в зале во время доклада сидели руководители силовых структур.

Губернатор ЯНАО уже делал заявления о том, что результаты ведомственного контроля передают правоохранителям. В 2020 году он просил силовиков проверить дорожную сферу после того, как собственный аудит нашёл коррупционные связи в этой сфере.

Сфера АПК на Ямале не слишком часто попадает в коррупционную повестку, но в последний год тема несправедливого распределения субсидий в отрасли рыбоводства и оленеводства на слуху. Связано это с деятельностью оппозиционера Ейко Сэротэтто, который даже просил главу СКР Александра Бастрыкина проверить работу департамента АПК на Ямале и обращался к губернатору Дмитрию Артюхову с просьбой помочь рыбакам и оленеводам.

Салехард, Наталья Ефремова

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