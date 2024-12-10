Губернатор Ямала Артюхов заявил об эффективности борьбы с коррупцией

Губернатор Дмитрий Артюхов заявил, что борьба с коррупцией в округе ведётся эффективно. Он также добавил, что в борьбе с злоупотреблениями на службе региону должны помочь современные технологические решения.

«Лучшее подтверждение тому, что борьба с коррупцией в нашей стране ведётся – это результаты этого года. Где-то это резонансные уголовные дела, где-то менее значительные, но тоже факты, которые имеют свою юридическую оценку. И это подтверждает курс на изменения. Я думаю, мы все с вами замечаем это в бытовой жизни. Я не слышу, что где-то с кого-то кто-то деньги просит, что кто-то с гаишником, как это раньше было, договорился. Этого реально уходит в прошлое. Это огромный процесс, который наше общество проходит», – поделился своими мыслями глава региона.

Далее он озвучил свою позицию по принимаемым мерам.

«Большую помощь оказывают современные технологические решения. Одно из них мы с коллегами обсуждали сегодня – систему начисления зарплаты. С помощью прозрачных информационных систем исключается человеческий фактор, невозможно что-то подменить, всё это видно. У нас было резонансное мошенничество в сфере выплаты зарплаты в лабытнангской больнице. Это был умысел лиц, которые занимались выплатой зарплаты. Они руководству сдавали отчёты, и в последний момент вносили правки. Сегодня коллеги докладывали, что такие вмешательства, промежуточные звенья, исключаются. Такие решения дают системный эффект», – рассказал губернатор.

В 2024 году самым громким коррупционным скандалом стало задержание мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. Он экстренно ушёл в отставку буквально за несколько дней до ареста, сообщив, что его ждут новые задачи.

Салехард, Наталья Ефремова

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