Дело о массовом отравлении шаурмой ушло в суд

В Ноябрьске завершено следствие по делу о массовом отравлении шаурмой.

Напомним, как ранее писал «Новый День», в мае прошлого года 39 человек, в том числе 22 несовершеннолетних, приобрели в кафе быстрого питания «Кебаб 89» шаурму, а потом обратились за медпомощью с симптомами пищевого отравления. Роспотребнадзор в пробах из продукции общепита обнаружил сальмонеллу.

Как отмечает пресс-служба СКР по ЯНАО, обвиняемым по факту отравления людей стал индивидуальный предприниматель, организовавший кафе. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

В ходе следствия было установлено, что в кафе грубо нарушались санитарные нормы и правила, условия и сроки хранения пищевой продукции, отсутствовало документальное подтверждение безопасности пищевого сырья, работниками не соблюдались правила личной гигиены, дезинфекционный режим в производственных помещениях и торговом зале.

В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ноябрьск, Елена Васильева

