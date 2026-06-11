Главным налоговиком Ямала стал Руслан Посунько

Руководителем управления ФНС по ЯНАО стал Руслан Посунько. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Приказ Минфина о назначении Посунько подписан 9 июня.

Отмечается, что Руслан Посунько, советник госслужбы РФ 2 класса, родился 26 мая 1987 года на хуторе Протичка в Краснодарском крае. В 2009 году окончил Московскую финансово-юридическую академию по специальности «налоги и налогообложение» и приступил к службе в налоговых органах Российской Федерации.

В 2019 году стал начальником Межрайонной инспекции ФНС № 6 по ЯНАО, а осенью 2020-го – замруководителя окружного управления Федеральной налоговой службы. Замруководителя ФНС ЯНАО Посунько стал после того, как была арестована руководитель ведомства Яна Калюжина.

Она обещала помочь исключить из решения выездной налоговой проверки суммы недоимки, а также не привлекать к налоговой ответственности одну из местных нефтегазовых компаний в обмен на машину Porsche Cayenne за 10 млн рублей.

Спустя неделю пресс-служба налогового органа по ЯНАО сообщила на своем сайте, что и.о. начальника ведомства назначен советник государственной гражданской службы РФ второго класса Руслан Посунько.

Салехард, Елена Васильева

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