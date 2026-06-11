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Ямальским школьникам не нравится одежда, которую им дарят власти

Дмитрий Артюхов провел Совет старейшин КМНС. Мероприятие прошло в Харампуровской тундре, где губернатор гостил несколько дней в семье тундровиков Агичевых.

Артюхов обсудил с кочевниками актуальные вопросы: транспортное сообщение, медицину (в том числе представил новую ветеринарную аптечку), образование и т.д.

«Вместе с тундровиками оценили обновлённую ветеринарную аптечку. По их просьбе расширили состав набора, увеличили объём лекарств, вместо контейнера будет удобная непромокаемая сумка. Новые комплекты начнём выдавать в течение месяца», – написал по итогам встречи Дмитрий Артюхов Вконтакте.

И добавил: «Родители школьников вместо централизованной закупки одежды и обуви школами-интернатами предложили выдавать электронные сертификаты. В прошлом году протестировали такой формат в одной из школ Тазовского района – расширим его и на другие учебные заведения».

Дело в том, что участники Совета старейшин рассказали о том, что школьникам не нравится одежда, которую они получают в подарок от властей. Дети хотят сами выбирать себе вещи. Поэтому они теперь будут получать не готовые наборы, а электронные сертификаты и смогут выбрать вещи по душе.

Салехард, Елена Васильева

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