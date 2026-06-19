Ямальские власти отменяют отправку детей в Крым на 2-5 смены. Напомним, что летом 2026 года в лагере «Мадарин» должны были отдохнуть централизовано полторы тысячи юных ямальцев. Однако из-за обострения ситуации на полуострове планы пришлось скорректировать.

Как написал в социальных сетях директор департамента молодежной политики Наиль Хайруллин, сейчас планово возвращаются домой из первой смены. «Их маршрут уже скорректирован, мы обеспечили постоянный контроль – в Салехарде для координации организован круглосуточный штаб. Все дети находятся под присмотром сопровождающих», – отметил чиновник.

На данный момент идет работа над усилением программы летнего отдыха на Ямале, соответствующее поручение дал накануне губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Также ведется запись в лагеря Краснодарского края – «Элладу» (104 свободных места) и «Юбилейный» (300 мест). Для родителей открыта горячая линия: +7 (912) 071-50-39 и +7 (912) 071-50-37.

На Ямале этим летом работают 74 летних лагеря. Примерно полторы тысячи детей отдохнут также в Тюменской области, более двух тысяч – в Краснодарском крае.

Салехард, Елена Васильева

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