На Ямале в реке утонул ребенок

В Тазовском районе мальчик утонул во время купания в реке.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 29 июня мальчик восьми лет пошел купаться с другими детьми недалеко от села Находка в акваторию Тазовской губы. В том месте установлены знаки «Купание запрещено». Самостоятельно выплыть ребенок не смог и утонул.

На месте происшествия работают следственные органы. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее «Новый День» писал еще о двух смертях на воде на Ямале. 16-летняя девушка упала в реку и погибла. 17-летний подросток купался в реке и утонул.

Тазовский, Елена Васильева

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