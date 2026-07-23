Подростка, который с приятелем сжег вертолет, отправили в колонию

В Екатеринбурге Центральный окружной военный суд вынес приговор по громкому делу с Ямала. Напомним, в сентябре 2024 года двое подростков в Ноябрьске по заданию украинских кураторов из Интернета сожгли вертолет. При этом оба получили ожоги и были вынуждены обратиться за помощью – что сразу же их и выдало как исполнителей. Дело получило огромный общественный резонанс. По поводу данного инцидента было проведено не одно совещание, в том числе под руководством губернатора Дмитрия Артюхова. На них был сделан упор на то, что необходимо обращать внимание на подростков, их поведение, на то, с кем они общаются в интернете, чтобы купировать в зачатке возможные проблемы. Также в округе была усилена защита, в том числе аэропортовой инфраструктуры.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, военный суд рассмотрел дело в отношении 16-летнего жителя города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа и признал его виновным по п. «а» ч. 2 ст. 205, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт».

«Судом установлено, что в сентябре 2024 года на территории города Ноябрьска подросток, действуя совместно с приятелем, не достигшим возраста уголовной ответственности, за денежное вознаграждение по заданию неустановленного лица, полученному в сети «Интернет», поджег оборудование связи, причинив сотовому оператору ущерб на сумму свыше 400 тыс. рублей. Затем подростки через несколько дней ночью проникли на территорию аэропорта города Ноябрьска, где подожгли вертолет, причинив значительный имущественный ущерб собственнику воздушного судна в размере 59,7 млн рублей, аэропорту – на сумму 535 тыс. рублей», – говорится в релизе.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя – уральского транспортного прокурора, назначил несовершеннолетнему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

О судьбе соучастника поджогов пока ничего не сообщается.

Салехард, Елена Васильева

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