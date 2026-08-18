Артюхов: «Ямалкомунэнерго» стало нашей компанией, и теперь все будет в порядке, в одних руках

Дмитрий Артюхов прокомментировал национализацию «Ямалкоммунэнерго» и охарактеризовал происходящее как благо для округа. « Фактически в эти дни «Ямалкоммунэнерго» стало нашей ямальской компанией. Это действительно большое событие для управления регионом, для жизнеобеспечения нашего северного края. По части предприятий это уже произошло юридически. Спасибо большое Президенту – он поддержал это предложение на нашей встрече. Сегодня у нас есть возможность уже как у государственного предприятия двигаться в будущее и планировать. Планировать и с точки зрения синхронизации наших строительных планов, и планов предпринимателей», – отметил Дмитрий Артюхов в ходе общения с жителями Губкинского в рамках восьмого «Честного маршрута».

«Передача предприятия в собственность региону – это большая ответственность: огромный коллектив. Но мы с этим точно справимся. Мы давно живём на Севере, у нас в каждом филиале очень квалифицированные специалисты, профильные инженеры – здесь всё будет в порядке. Это в каком-то смысле историческое событие для нас, когда теперь каждый на своём месте, всё будет в одних руках», – пояснил Дмитрий Артюхов.

Напомним , что «Ямалкоммунэнерго» и другие активы были изъяты у бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова в рамках проведенной национализации по иску Генеральной прокуратуры РФ.

25 ноября 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение по гражданскому делу в интересах Российской Федерации к Алексею Ануфриеву, Александру Белоконеву, Елене Белоусовой, Артему Бикову, Алексею Боброву, Анастасии Бокаревой, Дмитрию Буданову, Ирине Демидович, Павлу и Юрию Елиным, Василию Корневу, Татьяне Мартыновой, ООО «Базфорс», ООО Предприятие проектного финансирования, ООО «ТЭА», Юрию Туктарову, Лерию Цветкову, Олегу Чемезову, Татьяне Черных об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем.

Государству отошли активы (99,99% долей) тюменского регионального мусорного оператора «ТЭО» и доли в уставном капитале «Ямалкоммунэнерго» и «Нижневартовской энергосбытовой компании», а также доли в уставных капиталах компаний, зарегистрированных на ответчиков.

Попытки оспорить национализацию к успеху не привели.

Губкинский, Елена Васильева

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