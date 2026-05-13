Артем Биков оспаривает решение о национализации активов в 7-м кассационном суде

Один из бенефициаров «Корпорации СТС» Артем Биков подал кассационную жалобу в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск), чтобы отменить решение о национализации активов, принадлежавших ему и его партнерам.

Как сообщается в картотеке суда, рассмотрение жалобы назначено на 18 июня, судья – Ольга Храмцова.

Как уже писал «Новый День», в сентябре 2025 года в Екатеринбурге начался суд по иску Генпрокуратуры, которая потребовала вернуть в собственность государства компанию «Облкоммунэнерго». В качестве обеспечительной меры были арестованы счета коммунальных олигархов Алексея Боброва и Артема Бикова. 10 октября решением суда в доход Российской Федерации было обращено различное количество долей обыкновенных акций АО «Облкоммунэнерго», находящихся на счете АО «СУЭНКО», и АО «СУЭНКО» – на счете ООО «Корпорация СТС», а также доли в уставных капиталах компаний, зарегистрированных на ответчиков.

Напомним, деловые партнеры Артема Бикова, Алексей Бобров и Татьяна Черных находятся сейчас под арестом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube