Национализированная компания Боброва и Бикова признана банкротом

Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом «Объединенную теплоснабжающую компанию» – дочернюю структуру АО «Облкоммунэнерго», входившего в коммунальную империю бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, а позже национализированного по иску Генпрокуратуры.

Как сообщает ТАСС, АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК) признано несостоятельным, в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 27 ноября. Конкурсным управляющим назначен член Уральской саморегулируемой организации арбитражных управляющих Александр Банаев.

Напомним, 26 сентября 2025 года бывшего директора ОТСК Антона Боликова обвинили в мошенничестве с бюджетными субсидиями и отправили в СИЗО, как и его бывших руководителей – председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных и главного бенефициара корпорации Алексея Боброва.

Свою вину они не признают. В частности, Татьяна Черных на одном из судебных заседаний заявила: «То, что некий Николай Борисович Смирнов (бывший министр ЖКХ Свердловской области, – прим. ред.), чтобы не сидеть в тюрьме, вам написал какие-то показания, ну это же слова. Все документы, которые вы хотели, вы в ОТСК изъяли. Все выписки с расчетных счетов, они никогда не поменяются. Что все денежные средства, которые поступили в ОТСК, все абсолютно надлежащим образом потрачены на нужды ОТСК. Я с этих денег ни копейки никогда в жизни не брала, не получала, ни моя компания, ни компания, которую я возглавляю».

Екатеринбург, Елена Владимирова

