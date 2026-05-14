Бывшего коммунального олигарха Алексея Боброва и его сообщников оставили в СИЗО

Верх-Исетский суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя о продлении ареста бенефициару «Корпорации СТС» Алексею Боброву, а также его соучастникам Антону Боликову и Татьяне Черных. Всех их обвиняют в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суд продлил всем троим меру пресечения в виде содержания под стражей по 15 августа 2026 года включительно. Заседание продолжалось много часов подряд, пресс-служба Верх-Исетского суда сообщила о вынесенном решении только в 23:40. Постановление суда вступит в силу через 3 суток, если не будет обжаловано сторонами.

Напомним, все трое были арестованы в сентябре 2025 года. 12 февраля 2026 года всем троим продлили меру пресечения в виде содержания под стражей по 15 мая 2026 года включительно.

Добавим, накануне Верх-Исетский суд Екатеринбурга продлил срок домашнего ареста бывшему вице-губернатору Олегу Чемезову, обвиненному в мошенничестве, – также до 15 августа. Как ранее писал «Новый День», Олег Чемезов был арестован 30 сентября 2025 года. По версии следствия, бывший чиновник нанес бюджету ущерб, превысивший миллион рублей, – он согласовывал субсидии за счет бюджетных средств разным юридическим лицам, в том числе – компаниям, принадлежащим Алексею Боброву и Артему Бикову. Артем Биков – единственный из топ-менеджеров «Корпорации СТС», кто избежал ареста.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

