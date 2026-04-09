В облсуд поступила новая апелляция по делу «Облкоммунэнерго»

В апелляционную инстанцию Свердловского областного суда поступило гражданское дело по иску о национализации активов ряда организаций, входящих в холдинг ООО «Корпорация СТС», в том числе АО «Облкоммунэнерго».

Как сообщили в пресс-службе облсуда, решение Ленинского районного суда Екатеринбурга обжаловали девять физических лиц из числа ответчиков. Рассмотрение апелляционных жалоб состоится 27 апреля в 10:00.

Как уже писал «Новый День», в сентябре 2025 года в Екатеринбурге начался суд по иску Генпрокуратуры, которая потребовала вернуть «Облкоммунэнерго» в собственность государства. В качестве обеспечительной меры были арестованы счета коммунальных олигархов Алексея Боброва и Артема Бикова. Дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании. Решением суда в доход РФ были обращены акции АО «Облкоммунэнерго», находящиеся на счете АО «СУЭНКО», и АО «СУЭНКО» – на счете ООО «Корпорация СТС», а также доли в уставных капиталах компаний, зарегистрированных на ответчиков.

В списке ответчиков и третьих лиц фигурировало более 200 юридических и физических лиц. В частности, там были указаны члены семьи Артема Бикова: Ирина, Борис, Кирилл и Мария Биковы, Алексея Боброва: Людмила, Вячеслав, Игорь и Надежда Бобровы, а также бывшего и.о. вице-губернатора Олега Чемезова: Ирина, Евгений, Наталья, Василиса и Елена Чемезовы.

10 октября суд удовлетворил требования генпрокуратуры, результатом рассмотрения дела недовольны ответчики и третьи лица.

26 января Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на решение Ленинского суда Екатеринбурга вернуть в собственность государства АО «Облкоммунэнерго», решение первой инстанции оставили без изменения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

