Вступило в силу решение о национализации активов Боброва и Бикова

Решение суда о национализации активов ряда организаций, входящих в холдинг ООО «Корпорация СТС», вступило в законную силу.

Как сообщили в пресс-службе суда, в Свердловский областной суд поступило 9 апелляционных жалоб от ответчиков, но все они остались без удовлетворения.

Напомним, 25 ноября 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение по гражданскому делу в интересах Российской Федерации к Алексею Ануфриеву, Александру Белоконеву, Елене Белоусовой, Артему Бикову, Алексею Боброву, Анастасии Бокаревой, Дмитрию Буданову, Ирине Демидович, Павлу и Юрию Елиным, Василию Корневу, Татьяне Мартыновой, ООО «Базфорс», ООО Предприятие проектного финансирования, ООО «ТЭА», Юрию Туктарову, Лерию Цветкову, Олегу Чемезову, Татьяне Черных об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем.

Государству отошли активы (99,99% долей) тюменского регионального мусорного оператора «ТЭО» и доли в уставном капитале «Ямалкоммунэнерго» и «Нижневартовской энергосбытовой компании», а также доли в уставных капиталах компаний, зарегистрированных на ответчиков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

