«Россети» избавятся от непрофильных активов экс-олигархов Боброва и Черных

«Россети» избавятся от непрофильных активов «Корпорации СТС» и других структур, которые прежде принадлежали энергоолигархам Алексею Боброву, Татьяне Черных и Артему Бикову. Первые двое находятся в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Большая часть их активов была национализирована, часть – передана в доверительное управление. В том числе и мусорный оператор «Рифей», который обслуживает север Свердловской области, вместе с объектами по сортировке мусора в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске – как часть холдинга СУЭНКО и компании «Облкоммунэнерго», – перешли под управление «Россетей». Это непрофильные для госхолдинга активы, и, как следует из распоряжения правительства РФ, их вернут государству.

Открытым остается вопрос, как мусорными объектами распорядятся дальше. По одной из версий, передать актив в управление могут одному из действующих игроков. В Свердловской области сейчас два мусорных регоператора, помимо «Рифея», и должен появиться еще один, такие планы были в предыдущих версиях территориальной схемы обращения с ТКО в регионе (этот документ регламентирует все мусорные потоки, дорожные карты по строительству новых объектов обработки и хранения бытовых отходов, а также зоны ответственности и нарезку территорий по ним).

Отметим, что после окончательного освобождения СУЭНКО и «Облкоммунэнерго» от непрофильных активов, в том числе – мусорных и топливных, они полностью перейдут под контроль «Россетей» и будут внесены в уставный капитал. Это завершит трек по консолидации единого электросетевого комплекса под единым оператором, который государство начало еще несколько лет назад. Интересно, что холдинг Боброва-Бикова-Черных активно сопротивлялся этому процессу в части передачи муниципальных сетей системообразующей территориальной сетевой организации через белые пятна в законе.

Екатеринбург, Елена Сычева

