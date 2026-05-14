Олигарха Боброва и его жену в Италии обвиняют в отмывании десятков миллионов евро

Энергоолигарх Алексей Бобров, который с прошлой осени сидит под арестом в Екатеринбурге, попал в поле зрения не только российских, но и итальянских силовиков.

Как пишет «Уралинформбюро», об этом накануне заявил следователь на заседании суда по продлению Боброву меры пресечения. По его данным, Бобров и его жена несколько лет подряд вывозили из России наличные деньги «чемоданами».

«Исходя из информации, предоставленной компетентными органами Итальянской Республики, в отношении Боброва и его жены в настоящее время осуществляется уголовное преследование на предмет отмывания денежных средств. И там десятки миллионов евро», – подчеркнул следователь.

Как уже писал «Новый День», Алексей Бобров и его коллеги по «Корпорации СТС» Татьяна Черных и Антон Боликов были арестованы в сентябре 2025 года. 12 февраля 2026 года всем троим продлили меру пресечения в виде содержания под стражей по 15 мая, а 14 мая – до 15 августа.

Всех их обвиняют в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По тому же уголовному делу проходит бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Накануне Верх-Исетский суд Екатеринбурга продлил ему срок домашнего ареста – также до 15 августа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

