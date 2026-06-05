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«Россети Урал» начали обслуживать бывшие объекты АО «Облкоммунэнерго»

ПАО «Россети Урал» приняло на обслуживание электросетевые объекты, ранее находившиеся в зоне ответственности АО «Облкоммунэнерго».

Как сообщили в ДИПе, энергетики «Россетей» в полном объеме приняли инфраструктуру в 10 городах: Первоуральске, Нижнем Тагиле, Алапаевске, Арамили, Заречном, Сухом Логу, Туринске, Пышме, Шамарах, Таборах. Кроме того, компания будет обслуживать ряд энергообъектов в других муниципалитетах региона, среди которых Верхняя Синячиха, Артемовский, Ирбит, Богданович, Каменский ГО, Камышловский ГО, Бисерть, Полевской, Шаля, Верх-Нейвинский, Верхний Тагил, Верхняя Салда, Кушва, Кировград, Горноуральск, Нижняя Салда, Новоуральск, Карпинск, Краснотурьинск, Байкалово, Талица, Тугулым, Среднеуральск.

Для жителей указанных территорий с 1 июня действует единый контакт-центр: 8-800-220-0-220 (бесплатно, круглосуточно) и короткий мобильный номер 220. Очные консультации предоставляются в центрах обслуживания клиентов, адреса которых доступны на сайте компании в разделе «Клиентам».

АО «Облкоммунэнерго» продолжает работу в штатном режиме, организовано взаимодействие между компаниями.

Как уже писал «Новый День», в октябре 2025 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая потребовала вернуть «Облкоммунэнерго» из коммунального холдинга Алексея Боброва и Артема Бикова в собственность государства.

В марте 2026 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче в доверительное управление ПАО «ФСК «Россети» 2 млрд 129 млн 693 тысячи 546 обыкновенных акций АО «Облкомунэнерго», а также 943 млрд 634 млн 764 тысячи 697 обыкновенных акций АО «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (Тюмень).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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