Проблема бродячих собак: Артюхов, выбирая между добротой и ценностью человека, предложил выбирать людей

На Ямале решили жестче решать проблему бродячих собак. Вопрос об агрессивных животных, которые регулярно нападают на людей, в том числе кусают детей, был поднят на встрече Дмитрия Артюхова с жителями Пуровского района в Тарко-Сале.

По словам главы региона, решая этический вопрос о том, что нубно делать – быть гуманными с животными или жалеть людей, которых эти животные кусают, тем более, если речь идет о детях, надо выбрать людей.

«Собаки, которых отпускают по системе ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск – могут быть опасны для людей. Сейчас во всей стране идёт дискуссия: регионам дали полномочия применять эвтаназию к агрессивным животным. Здесь всегда две крайние точки: зоозащитников и тех, кто хоть раз столкнулся с угрозой. Люди обычно настроены решительно в таких случаях, но мы постараемся на Ямале найти золотую середину. Но всё-таки, если животные опасные, на мой взгляд, все очевидно, избыточной жалости быть не должно. Если это представляет угрозу детям, действовать надо решительно», – отметил Дмитрий Артюхов.

Отметим, что так называемый закон Бурматова об отлове, стерилизации и возвращении обратно на улицы бродячих собак не первый год вызывает дискуссии по всей стране. Каждая новая трагедия порождает вопросы, не стоит ли уже ужесточить меры по борьбе с дикими животными.

Тарко-Сале, Елена Васильева

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